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Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı devam ediyor
Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı tank ve füze sistemlerinin katılımıyla devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi. 

Tank ve füze sistemlerinin de katılmasıyla devam eden tatbikata, farklı bölgelerde 10 bin asker, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenleyerek yeni silahları deniyor. Tatbikatta yaklaşık 500 tank ve zırhlı araç, 300 füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter yer alıyor.
Tatbikat, 15 Mart'a kadar devam edecek.  

Kamil Nadirli

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