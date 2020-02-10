Azerbaycan Parlemento seçimlerinden resmi olmayan ilk sonuçlar

Azerbaycan'da erken parlamento seçimleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, İlham Aliyev'in Genel Başkanlığındaki YAP parlamentoda şimdiye kadar 65, bağımsızlar 43, diğer partiler 10 milletvekili çıkardı.

BAZI BÖLGELERDE OY SAYIM İŞLEMLERİ İSE DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'da erken parlamento seçimleri dün sabah yerel saatle 08.00'de başladı. Azerbaycan parlamentosunda 125 koltuk için bin 314 aday yarıştı. Oy verme işlemeleri için 5 bin 573 seçim sandığı kuruldu. İşgal altındaki 7 bölge için de seçim noktaları kuruldu. Ancak bu seçim noktaları işgal bölgeleri dışında 4 oy sandığı şeklinde bulunduruldu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Alivev'in kararının ardından Azerbaycan halkı için seçim süreci başladı. Seçimde farklı meslek gruplarından içerisinden adaylar parlamentoda yer almak için mücadele etmek için başvurdu. Önceki seçimlere göre, daha fazla genç aday oldu. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer aldı. 9 Şubat 2020 Azerbaycan erken parlamento seçiminde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 314 adaydan yüzde 84'ü seçime bağımsız girdi.

Öte yandan, seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci de izledi. Türkiye'nin YSK Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan'da takip etti.

İrfan Çalışkan - Kamil Nadirli