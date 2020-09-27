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Azerbaycan savaş hali ilan etti

Azerbaycan savaş hali ilan etti
Azerbaycan savaş hali ilan etti

Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından savaş hali ilan edildi.

Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından Ermenistan saldırılarına karşı savaş hali ilan edildi.

Anayasanın 111. maddesine göre, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının belirli bir bölümü fiilen işgal edildiğinde, bir yabancı devlet veya devletler Azerbaycan Cumhuriyetine karşı gerçek bir silahlı saldırı tehdidi olduğunda, Azerbaycan Cumhuriyetine savaş ilan ettiğinde, gerçek bir tehdit durumunda Azerbaycan Cumhuriyetinin tamamında ve ayrı ayrı bölgelerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla savaş hali ilan edilir ve kararname 24 saat içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin onayına sunulur.

Kamil Nadirli
 

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