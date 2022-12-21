Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: 'Biz tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin gelişimine önem veriyoruz'

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Savunma Bakanları 9'uncu Toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, “Bağımsızlığımızın ilk yıllarından itibaren 3 komşu devlet arasındaki savunma alanındaki iş birliğinin son yıllarda hızla geliştiğini vurgulamak isterim. Kuşkusuz halklarımız arasındaki yakınlık, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin 3 taraflı işbirliğimizin gelişiminde müstesna rolü vardır. Doğal olarak her türlü durumda uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı bir yaklaşım sergilemek karşılıklı ilişkilerin gelişiminde atılan en önemli adımlardan biridir. Biz tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin gelişimine önem veriyoruz. Ve bugün burada bir araya gelmemiz bunun en önemli göstergelerinden biridir. Geçen yıllarda olduğu gibi 2022 yılı içerisinde de hem ortak hem de 3 taraflı formatta bir dizi önemli faaliyetler yapılmıştır. Ülkelerimizin silahlı kuvvetleri arasında özellikle, askeri eğitim ve yine askeri tıp alanlarında işbirliğinin devam ettiğini vurgulamak isterim. Silahlı kuvvetlerimizin arasında karışlıklı uzlaşma ve savaş hazırlıklarının düzeyinin yükseltilmesi ve deneyimlerin paylaşılmasının gerçekleştirilmesi için güzel imkanlar ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ve askeri tatbikatların silahlı kuvvetlerimizin savaş hazırlıklarının artırılmasında önemli rol oynadığının ve gücümüze güç kattığının altını çizmek isterim. Ortak tatbikatlar, özellikle Eternity, özel birliklerin Kafkas Kartalı tatbikatı ve siber güvenlik konusunda tecrübe paylaşımı hem enerji taşıyıcılarının güvenliği hem de Güney Kafkasya'da istikrarın korunması açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“İlişkilerimiz bölgeyi koruyacak ve daha da yüksek seviyelere yükselecektir”

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ise yaptığı konuşmasında “Format günden güne daha çok verimli ve daha çok önemli oluyor. Bu işbirliğine ilgi her geçen gün artıyor. Bizim ilişkilerimiz birbirimize saygı ve güvene bağlıdır. Özellikle bugünkü Savunma Bakanlar Toplantısı için Akar'a teşekkür ediyorum. Avrupa güvenliğinde bölgemizin önemi çok büyüktür. Avrupa enerji güvenliği konusunda daha çok burada bulunacağız. Bizim vatandaşlarımıza bildirmek istiyorum ki; ilişkilerimiz bölgeyi koruyacak ve daha da yüksek seviyelere yükselecektir” diye konuştu.

Ali Göç - Mükremin Kaya

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