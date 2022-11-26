Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 3 Türk askeri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi. Hasanov mesajında, Türk askerlerinin şehit olduğu ve yaralandığına dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, ”Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz. Şehit olan kahraman Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Tüm yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli



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