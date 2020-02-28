Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov, İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi. Hasanov mesajında, Türk askerlerinin şehit olduğu ve yaralandığına dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, yakınlarının kederini paylaşıyor, ailelerine başsağlığı ve Allah'tan sabır diliyoruz. Ruhları şad olsun. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Acınız bizim de acımızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen terör operasyonunun başarıyla sonuçlanacağına eminim ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.