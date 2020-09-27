Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 'Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı'

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacı ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe hattı boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi.

Bakanlık, Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırıları sonucunda Ermeni askerlerin kaçtığını ve savaş alanında çok sayıda zırhlı aracı bıraktığını kaydetti. Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı.

Stratejik öneme sahip Murovdağ zirvesi ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan askerlerinin Goranboy yönünde gerçekleştirdiği askeri operasyon sonucunda Murovdağ'da bulunan stratejik öneme sahip Murov zirvesinin Ermeni askeri güçlerinin işgalinden kurtarıldığı duyuruldu.

Bakanlık, operasyon sonucunda Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan'a bağlayan Vardenis-Ağdara askeri karayolunun kontrol altına alındığını aktardı. Savunma Bakanlığı, elde edilen stratejik nokta sayesinde işgal altındaki Kelbecer ve Ağdara güzergahından Ermenistan'ın askeri sevkiyatlarının engelleneceği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Kamil Nadirli