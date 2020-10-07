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Azerbaycan, son çatışmalarda Ermenistan'a büyük zayiat verdi

Azerbaycan, son çatışmalarda Ermenistan'a büyük zayiat verdi
Azerbaycan, son çatışmalarda Ermenistan'a büyük zayiat verdi

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye devam ederken bugüne kadar Ermenistan hedeflerine yönelik yapılan atışlarda Ermenistan ordusuna verilen zayiat açıklandı.

Azerbaycan, son çatışmalarda Ermenistan’a büyük zayiat verdi - Tıkla İzle

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik verdiği Ermenistan'a yönelik operasyonlar 27 Eylül'den bu yana devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, askeri teçhizat ve diğer savaş ekipmanları imha edildiğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamda ise bugüne kadar yaşanan çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve diğer zırhlı araçlar, 270 topçu bataryası roket atar sistemleri ve havanlar, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta karargahı ve karakolu, 8 silah mühimmat deposu, 150 adet askeri araç ve bir adet S300 hava savunma sisteminin yok edildiğini belirtti.

Murat Delice - Kamil Nadirli

 

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