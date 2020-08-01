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Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları Nahçıvan'da devam ediyor

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları Nahçıvan'da devam ediyor
Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları Nahçıvan'da devam ediyor

Azerbaycan ve Türkiye'nin geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde devam ediyor.

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları Nahçıvan'da devam ediyor - Tıkla İzle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları kara ve hava birliklerinin katılımıyla Nahçıvan'da devam ediyor. Teyakkuz emri sonrasında tatbikat alanına getirilen ordu birlikleri savaşa hazır görevler icra etti. Savaş uçakları, askeri nakliye ve saldırı helikopterlerinin katıldığı tatbikatta savaş pilotları zor manevraları gerçekleştirdi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kamil Nadirli

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