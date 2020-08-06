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Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarında görevler başarılı şekilde icra edildi

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarında görevler başarılı şekilde icra edildi
Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarında görevler başarılı şekilde icra edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarında askeri birlikler çeşitli görevleri başarılı şekilde icra etti.

Azerbaycan ile Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarında askeri birliklerin çeşitli görevlerini başarılı şekilde icra ettikleri belirtildi. Senaryoya göre, askeri birimlerin zırhlı araç ve savaş helikopterleri kullanarak belirlenen görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunma sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kamil Nadirli

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