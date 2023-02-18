Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Münih'te bir araya geldi

59. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih kentinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 3'lü görüşmesinin Münih'te başladığı belirtildi.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 31 Ekim 2022 tarihindeki Soçi görüşmesinden bu yana bir görüşme gerçekleştirmediği biliniyordu. Taraflar arasında son olarak Laçin koridoru üzerine gerilim yaşanmıştı.

Kamil Nadirli



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