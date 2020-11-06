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Azerbaycan vuruyor, Ermenistan askerleri geri çekiliyor

Azerbaycan vuruyor, Ermenistan askerleri geri çekiliyor
Azerbaycan vuruyor, Ermenistan askerleri geri çekiliyor

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 5 Kasım gün boyunca ve 6 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu aktarıldı.

Kamil Nadirli

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