Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, dört parti AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti tezkerenin kabulü yönünde oy kullandı. HDP tezkerenin reddi yönünde oy kullandı. Görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldılar.

AK Parti adına Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ermenistan'ın, Sovyetler Birliği'nin son yıllarında, 1988'de Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ bölgesine saldırılar düzenlemeye başladığını hatırlatarak, “Bu saldırılar 91'de Hankendi'nin, 92'de Hocalı ve Şusa'nın ve 93'te Laçin ve Kelbecer dâhil Azerbaycan'a ait Yukarı Karabağ ile çevresindeki 7 bölgenin, rayonun işgaliyle sonuçlanmıştır. Ermenistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Karabağ'ı otuz yıl boyunca kontrol altında tutmuştur. Bu süre zarfında Azerbaycan, AGİT Minsk Grubunun öncülüğündeki diplomatik çözüm arayışlarını sürdürmüştür. Minsk Grubu, Ermenistan'ın gayri hukuki ve gayri meşru işgal girişimini sonlandırmak konusunda somut hiçbir adım atamamıştır” dedi.

CHP adına İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dost ve kardeş Azerbaycan'ın tasada ve kıvançta her zaman yanında durduğunu söyleyerek, Azerbaycan ordusuna zaferden dolayı tebrik etti. Tezkerenin, Azerbaycan-Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakatla, 10 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına dayandırılmak istendiği anlaşıldığını kaydeden Çeviköz, “Türkiye'nin içinde yer alacağı ve bu tezkereye konu olan durumsa ateşkes anlaşmasında tarif edilmeyen, bizim henüz metnini görmediğimiz, yüce Meclisle de herhangi bir ayrıntısı paylaşılmayan bir konuyla ilgili: Ortak merkez kurulması. Nedir bu ortak merkezin görevi? Bölgede tesis edilen ateşkesin ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının henüz Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmayan bölgelerinin belli bir takvim çerçevesinde Azerbaycan'a iadesine ilişkin planı denetlemek, bir diğer ifadeyle Ateşkes Antlaşması'na uyulup uyulmadığını denetlemek” ifadelerini kullandı.

MHP Grubu adına Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kafkasya bölgesi tarih boyunca stratejik sahaların başında olduğunu belirterek, “Ermenistan fütursuzluğunun son örneğini 27 Eylül 2020 tarihinde bir kez daha göstermiş, Azerbaycan'ın Terter ile Fizuli bölgelerinde kalan aralarında sivil yerleşim birimlerinin de olduğu bölgeye saldırılar gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar karşısında Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasıyla Azerbaycan'ın meşru olarak anında kararlı ve haklı duruş göstermesiyle Karabağ bölgesinde yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemiz yaşanan bu hadiselerde derhâl Azerbaycan'ın yanında olunduğunu, kendileri Türkiye'den nasıl ve hangi şekilde destek talep ederse bu talebin o şekilde yerine getirileceğini ilan etmiştir. Cephede Azerbaycan ordusu yani Türk askeri kahramanca çarpışırken Anadolu'da da Türk milleti özü bildiği yiğitlerinden dua ve desteklerin esirgememiş, Türkiye Cumhuriyeti var olan imkânlarının Azerbaycan ordusunun emrinde olduğunu yinelemiştir” şeklinde konuştu.

İYİ Parti adına İstanbul Milletvekili Ahat Andican konuştu. Andican, Azerbaycan 1992-94 yılları arasında Ermenistan tarafından işgal edilen 7 reyonunu ve buna ek olarak 4 bin 500 kilometrekarelik Dağlık Karabağ bölgesinden de yaklaşık yüzde 25 kadar bir araziyi kurtardığını hatırlatarak, “Azarbaycan'ın Şuşa'ya alıp Hankendine yöneldiği sırada birden bire Rusya'nın o güne kadar seyirci kalan ve bir anlamda Paşinyan yönetiminin halk deyimiyle söylemek gerekirse "pataklanmasına" göz yuman Rusya o anda devreye girdi ve Laçın koridorundan başlayarak Hankendi, Hocalı, Ağadere ve Hocavent bölgelerinde barış gücü yerleştirecek şekilde olayı sonlandırdı. Ermenistan savaşın kaybedenidir bu kesin. İşgal ettiği topraklardan çıkarılmış, binlerce askerini kaybetmiş, siyasi, ekonomik ve jeopolitik bir yıkıma uğramıştır” ifadelerini kullandı.

HDP Grubu adına Adana milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, “Rusya uzunca bir süredir Ermenistan üzerindeki etkisini yitirmiş ve Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının çıkmasından bir fayda sağlamayı amaçlayarak, her iki ülkeyi kendine muhtaç eden bir çizginin ilerletilmesi için adeta bu savaş ve bu çatışmayı izlemiş durumdadır” diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk

