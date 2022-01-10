Azerbaycan'a gelen 12 kişide Omicron mutasyonu tespit edildi

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışından Azerbaycan'a gelen 12 kişide SARS-CoV-2 21K “Omicron” mutasyonunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Araştırma sonuçları, virüsün yeni ve hızla yayılan varyantlarına karşı korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Nüfusun aşılamaya aktif katılımı sonucunda Azerbaycan'daki epidemiyolojik durum sabit kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, yeni mutasyonlara karşı bağışıklık sağlanması adına, iki doz aşının üzerinden 6 ay geçen kişilerin antikor seviyesinin azalması nedeniyle hatırlatıcı doz vurulması gerektiği uyarısında bulundu.

Kamil Nadirli

