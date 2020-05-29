Azerbaycan'da 1 Haziran'dan itibaren alışveriş merkezleri açılıyor

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen bazı kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi. Açıklamada 1 Haziran'dan itibaren ülkede bulunan alışveriş merkezleri yeniden açılırken AVM'lerde bulunan çocuk ve diğer eğlence merkezleri ile sinemaların faaliyet göstermeyeceği ifade edildi.

Ayrıca, açık hava spor müsabakalarının seyircilerin katılımı olmadan yeniden başlamasına karar verildi. Restoran, kafe ve çay bahçelerinin 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet vereceği, doğum günü ve benzer toplu kutlamaların yapılmasına yönelik yasağın devam edeceği belirtildi.

Kamil Nadirli

