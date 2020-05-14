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Azerbaycan'da 121 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da 121 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan'da 121 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da 121 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 879’a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 121 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 44 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 29'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 bin 879'a yükselirken, korona virüs tespit edilen 35 kişi hayatını kaybetti, bin 833 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 220 bine yakın korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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