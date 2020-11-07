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Azerbaycan'da 16 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan'da 16 köy daha işgalden kurtarıldı
Azerbaycan'da 16 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail, Gubadlı, Hocalı ve Hocavend bölgelerinde toplam 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavend'de 2 köyü işgalden kurtardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aliyev, "Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesinde Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Gorgan, Üçüncü Mahmudlu, Gacar, Divanalılar, Cebrail bölgesinde Yukarı Mezre, Yanarhac, Zengilan bölgesinde Beşdeli, Gubadlı bölgesinde Qazyan, Balasoltanlı, Mardanlı, Hocalı bölgesinde Garabulag, Moşhmaat, Hocavend bölgesinde Atagut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!” ifadelerine yer verdi.

Kamil Nadirli

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