Azerbaycan'da 312 kişinin test sonucu negatif çıktı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele için kurulan Operasyon Karargahı, virüs şüphesiyle karantinaya alınan 312 kişide yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığını ve şüpheli kişilerin karantinadan çıkarıldığını açıkladı. Karantinada kalan diğer şüpheli hastaların ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Nevruz kutlamaları iptal edildi

Azerbaycan'da korona virüsün yayılması riski nedeniyle bu yıl düzenlenecek olan Nevruz Bayramı kutlamalarının iptal edildiği duyuruldu. Ülkede şu ana kadar tespit edilmiş 11 korona virüsü vakası bulunuyor.

Kamil Nadirli