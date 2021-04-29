Azerbaycan'da 5 kez ameliyat oldu, şifayı Bursa'da buldu

Yakalandığı maksiller sinüs kanseri sebebiyle 8 yıldır ülkesi Azerbaycan'da 5 ameliyat geçiren Sevda Najimova, yüzündeki şişlik büyünce Türkiye'ye geldi. Kadın hasta, VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz, Radyoterapi, Medikal Onkoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinin koordinasyonunda yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Maksiller sinüsün üst çene kemiğinde, burun boşluğunun her iki tarafında simetrik olarak bulunan içi hava dolu anatomik boşluklar olduğunu kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Radyoterapi Uzmanı Dr. Kemal Ekici, “Hastamız, Azerbaycan'da 2013 yılında sağ maksiller sinüs kanseri sebebiyle ameliyat edilmiş. Kanseri nüksedince değişik zamanlarda Azerbaycan'da 5 kez daha ameliyat olmuş. Bu dönemde kemoterapi ve radyoterapi de almış. En son Şubat 2020'deki ameliyatın ardından yüzündeki şişliği ve şikayetleri artan hasta, tedavi için hastanemize başvurdu. Multidisipliner Tümör Konseyi'nde değerlendirdiğimiz hastanın vücut taraması için PET-CT çekildi ve ardından Kulak Burun Boğaz Uzmanımız Dr. Öğr. Üyesi Vasıf Soysal ameliyata aldı” diye konuştu.

Hastadan 7 santim çapında tümör çıkarıldığını da belirten Uzm. Dr. Ekici, “Ek risk faktörleri olan hastaya daha önce radyoterapi almasına rağmen, riskler göz önüne alınarak nüksetmesini engellemek için 2. seri radyoterapi uygulandı. Radyoterapi tedavisinin sorunsuz tamamlanmasının ardından Medikal Onkoloji Uzmanımız Prof. Dr. Murat Arslan, kemoterapi uygulanması gerektiği sonucuna vardı. Hastamız uygun kemoterapi şemasıyla tedavisini Azerbaycan'da devam ettirmek istediğini aktardı. Bu süreçte Onkoloji Kat Hekimimiz Dr. Kemal Ekrem Dursunoğlu da gerekli destek tedavilerini uygulayarak, hastamızın süreci daha rahat geçirmesini sağladı. Hastamızın mutlu bir şekilde ülkesine dönmesi tüm ekibimizi çok mutlu etti” dedi.