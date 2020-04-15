Azerbaycan'da 56 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 56 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 53 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 253'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 13 kişi hayatını kaybetti, 404 kişi ise taburcu edildi.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 75 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

