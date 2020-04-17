İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da 57 kişide daha korona tespit edildi

Azerbaycan'da 57 kişide daha korona tespit edildi
Azerbaycan'da 57 kişide daha korona tespit edildi

Azerbaycan'da 57 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile ülke genelinde vaka sayısı bin 340’a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan'da 57 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Operasyon Karargahı, tespit edilen yeni vakalar ile ülke genelinde korona virüs vaka sayısının bin 340'a ulaştığını açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısını ise 15 olduğunu aktardı. Karargah, 68 kişinin daha korona virüsü yenerek iyileştiğini ifade ederken, taburcu olan toplam hasta sayısının 528'e yükseldiğini duyurdu. Operasyon Karargahı, ayrıca Azerbaycan'da 3 bine yakın kişinin karantinada altında olduğunu dile getirirken, bugüne kadar 85 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldığını açıkladı.

Türk vatandaşları Azerbaycan'dan tahliye edilecek

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti tarafından tahliye seferleri düzenlenecek. Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) önümüzdeki günlerde Azerbaycan'da bulunan ve ülkelerine dönmek isteyen Türk vatandaşlarını tahliye etmek için sefer düzenleyecek. Büyükelçilik tarafından şimdiye kadar ülkeye dönüş için başvuran tüm Türk vatandaşlarına uçuşlarla ilgili ayrıntılı bilgiler e-posta ve SMS yoluyla gönderilecek. Elçilik yetkilileri, vatandaşlardan e-postalarını ve telefonlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.