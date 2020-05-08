İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da 75 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da 75 kişide daha korona virüs tespit edildi
Azerbaycan'da 75 kişide daha korona virüs tespit edildi

Azerbaycan'da 75 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 279’a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 75 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 279'a yükselirken, korona virüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 576 kişi ise iyileşerek taburcu oldu. Ayrıca tedavisi devam eden hastalardan 28'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 180 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.