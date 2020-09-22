Azerbaycan'da 98 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 98 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 113 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 39 bin 378'e, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 578'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 36 bin 949 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 64 bin 475 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

