İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da alışveriş merkezinde yangın

Azerbaycan'da alışveriş merkezinde yangın
Azerbaycan'da alışveriş merkezinde yangın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda mağaza küle döndü.

Azerbaycan’da alışveriş merkezinde yangın - Tıkla İzle

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nizami ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 helikopter sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Yetkililer, yangının sabah erken saatlerde çıktığı için iş yeri sahiplerinin mağazalarında olmadıklarını bu nedenle de herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getirdi. Yangın söndürme çalışmaları sırasından dumandan etkilenen 6 kişiden 3'ü hastanelere kaldırıldı. Yangının ilk belirlemelere göre kafedeki doğalgaz tüpün patlaması sonucu çıktığı kaydedildi. 

Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İçişleri Bakan Yardımcısı Oruc Zalov ve diğer yetkililer incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi.  

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.