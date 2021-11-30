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Azerbaycan'da askeri helikopter tatbikat sırasında düştü! 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Azerbaycan'da askeri helikopter tatbikat sırasında düştü! 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Azerbaycan'da askeri helikopter tatbikat sırasında düştü! 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Azerbaycan'da askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Meydana gelen helikopter kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi.

Kazanın yerel saatle 10.40'ta meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Devlet Sınır Hizmeti'ne bağlı askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Garaheybet Askeri Havaalanında eğitim uçuşları sırasında düştü'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı açıklandı

Kamil Nadirli
 

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