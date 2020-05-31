Azerbaycan'da bir günde rekor sayıda Covid-19 vakası kayıtlara geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 248 yeni vaka tespit edildiği, 60 ve 64 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 101 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da bir günde rekor sayıda vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 5 bin 494'e yükseldiği bildirildi. Ülkede salgının baş göstermesinde bu yana toplam 63 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 428 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan, 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da 300 bine yakın korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli

