Azerbaycan'da çekilen fotoğrafı ile depremin simgesi olmuştu

Azerbaycan'da aracının üzerine yüklediği yardım malzemelerini Bakü'ye götürmek için yola çıkan Server Beşirli'nin çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Topladığı yardım malzemelerini Bakü'deki koordinasyon merkezine teslim eden Server Beşirli, daha sonra kuzenleri Memmedov Asker, İmamverdi Beşirli ile birlikte Adıyaman'a geldi. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) yardım ekipleri ile Türkiye'ye gelen Server Beşirli, depremzedelere yardım malzemesi dağıtarak acılarına ortak oluyor.

“Ben de elimden gelen yardımı yapmak istedim”

Türkiye'de yardım için canla başla çalışan Beşirli, “Kardeş ülkemizin başına gelen felaketi sosyal medyadan gördüm. Azerbaycan'da yardım kampanyası başlatılmıştı. Ben de elimden gelen yardımı yapmak istedim. Kuzenlerimle birlikte karar verdik, yardıma koştuk. Bakü'deki yardım kampanyası merkezine eşyaları götürürken yolda fotoğrafımı çekmişler. Ondan sonra yayıldı” dedi.

“Evsizlik nedir biliyoruz”

Kendisinin de uzun süre evsiz kaldığını ifade eden Beşirli, “1992 yılında Karabağ'da yaşıyorduk. Mecburen göçebe olduk. Çadırda kalıyorduk. Çadırdan evvel bir ağacın altına sığınmıştık. Daha küçüktük. Evsizlik nedir biliyoruz. Deprem bölgesindeyiz. Türk şirketine yardım getirirken, Bakü'de Hüseyin Büyükfırat ile tanıştık. Ona deprem bölgesine gelerek yardım etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun, bizi getirdi. Çadırda kalırken bize de yardım etmişlerdi. Biz de istedik, bu yardımı biz de yapalım. O yardımı, o acıyı biliyorduk. O yüzden kardeş ülkenin yanında olmak istedik. Elimden gelen yardımı yapmaya çalıştım. Malzemeleri yükledik, yardım merkezine götürdük. Oradan tır ile yola çıktı. Başımız sağ olsun. Burada da çalışıyoruz. Çadırda kalanlara erzak dağıtıyoruz, kıyafet veriyoruz. Binalar yok olmuş, insanlar çadırda kalıyor. Vaziyet çok kötü. Başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.

“Gördüklerimizi anlatmak olmuyor, çok acı bir durum”

Aracının üzerindeki yorganları Adıyaman'da vatandaşlara verdiklerini ifade eden Beşirli, “Amcamın oğlunun döşekleri vardı, benim araca yüklemiştik. Onarı da burada gördük. Döşeğe ihtiyacı olanlara verdik. Gördüklerimizi anlatmak olmuyor, çok acı bir durum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da Allah şifa versin. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Murat Kanber - Yasin Erdem

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