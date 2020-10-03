Azerbaycan'da çekim yapan gazetecilerin yakınına Ermenistan'ın attığı hava mermisi düştü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ikmet Hacıyev dün Terter bölgesine 2 bin üzerinde top mermisi düştüğünü söyledi. Yapılan açıklamanın ardından bölgeye çekim yapmaya giden gazeteciler, isabet alan binalardan birisine çekmek için yaklaştı. Bu sırada hedef gözetmeden atış yapan Ermenistan askerleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi Kamil Nadirli ve Murat Delice ile diğer basın mensuplarının yakınındaki bir noktaya havan mermisi attı. 50 metre yakınına kadar düşen havan mermisinden son anda kurtulan gazeteciler olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar kamera ile saniye saniye de kaydedildi.

Murat Delice - Kamil Nadirli

