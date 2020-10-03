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Azerbaycan'da çekim yapan gazetecilerin yakınına Ermenistan'ın attığı hava mermisi düştü

Azerbaycan'da çekim yapan gazetecilerin yakınına Ermenistan'ın attığı hava mermisi düştü
Azerbaycan'da çekim yapan gazetecilerin yakınına Ermenistan'ın attığı hava mermisi düştü

Azerbaycan’da yoğun havan mermilerinin düştüğü Terter kentinde görüntü almaya giden basın mensupları, havan mermisinin 50 metre yakınına düşmesiyle büyük korku yaşadı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Azerbaycan’da çekim yapan gazetecilerin yakınına Ermenistan’ın attığı hava mermisi düştü - Tıkla İzle

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ikmet Hacıyev dün Terter bölgesine 2 bin üzerinde top mermisi düştüğünü söyledi. Yapılan açıklamanın ardından bölgeye çekim yapmaya giden gazeteciler, isabet alan binalardan birisine çekmek için yaklaştı. Bu sırada hedef gözetmeden atış yapan Ermenistan askerleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi Kamil Nadirli ve Murat Delice ile diğer basın mensuplarının yakınındaki bir noktaya havan mermisi attı. 50 metre yakınına kadar düşen havan mermisinden son anda kurtulan gazeteciler olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlar kamera ile saniye saniye de kaydedildi.

Murat Delice - Kamil Nadirli
 

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