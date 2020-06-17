İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 133'e yükseldi

Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 133'e yükseldi
Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 133'e yükseldi

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e, toplam vaka sayısı ise 10 bin 991'e ulaştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 329 korona virüs vakası tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 127 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan'da tespit edilen toplam vaka sayısı 10 bin 991'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 133'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 75 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 397 bin 399 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli



 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.