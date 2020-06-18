Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 139'a yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 338 korona virüs vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 117 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan'da tespit edilen toplam vaka sayısı 11 bin 329'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139'a ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 192 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 403 bin 499 kişiye korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli

