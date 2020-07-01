İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 18 bini geçti

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 18 bini geçti
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 18 bini geçti

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 588 vaka tespit edilmesi ile ülkede toplam vaka sayısı 18 bin 112'ye ulaştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 588 yeni vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 346 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 18 bin 112'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 220'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı da 10 bin 61'e ulaştı. Azerbaycan'da salgının başlangıcından bu yana toplam 488 bin 852 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli



 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.