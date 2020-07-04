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Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Azerbaycan'da son 24 saatte 534 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 19 bin 801’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 534 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 471 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 19 bin 801'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 241'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 11 bin 291 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 509 bin 811 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

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