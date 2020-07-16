Azerbaycan'da Covid-19 vak'a sayısı 26 bini aştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 493 vak'a tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 561 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 26 bin 165'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 334'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 17 bin 256 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 601 bin 500 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli