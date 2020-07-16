İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da Covid-19 vak'a sayısı 26 bini aştı

Azerbaycan'da Covid-19 vak'a sayısı 26 bini aştı
Azerbaycan'da Covid-19 vak'a sayısı 26 bini aştı

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 493 vak'a tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 26 bin 165’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 493 vak'a tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 561 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 26 bin 165'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 334'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 17 bin 256 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 601 bin 500 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.