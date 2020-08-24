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Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 35 bin 426'ya ulaştı

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 35 bin 426'ya ulaştı
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 35 bin 426'ya ulaştı

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 152 vaka tespit edilmesi ile ülke genelinde toplam vaka sayısı 35 bin 426'ya yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı 'Korona Virüs Operasyon Karargahı' tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 152 yeni vaka tespit edildiği, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada son 24 saatte 111 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 35 bin 426'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 519'a ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 104'e yükseldi. Azerbaycan'da şu ana kadar toplam 878 bin 667 korona virüs testi yapıldığı ifade edildi.

Kamil Nadirli

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