Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 37 bin 418'e ulaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 89 vak'a tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 132 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 37 bin 418'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 551'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 34 bin 837'ye yükseldi. Azerbaycan'da şu ana kadar 967 bin 40 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

