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Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış
Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Azerbaycan'da son 24 saatte 230 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 230 kişide daha yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 70 ve 72 yaşındaki iki kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 103 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 4 bin 989'a yükseldi. Ülkede salgının baş göstermesinde bu yana toplam 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 125 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu. Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da 290 bine yakın korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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