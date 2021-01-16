Azerbaycan'da Covid-19'a karşı aşılama 18 Ocak'ta başlayacak

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama uygulaması başladı. Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde aşılama işleminin 18 Ocak'ta başlayacağı bildirildi. Ülkeye aşamalı olarak Çinli şirket Sinovac'tan alınan 4 milyon doz aşı getirilecek. Aşılama kampanyasında ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanması planlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şahmar Mövsümov, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 40'nın aşılanmasını yeterli olacağını belirterek, "Hasta ve sağlıklı kişilere zaten bağışıklıkları olduğu için aşı yapılmamaktadır. Önümüzdeki aylarda enfeksiyon kapıp iyileşenler olacak. Bu nedenle aşının bizim için yeterli olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü kişilere ve kolluk kuvvetleri tarafından salgın önleyici tedbirlere katılan personele yapılacak. İkinci etapta ise tıbbi olarak yüksek risk grubunda olan kişilere (kronik solunum sistemi hastalıkları, hemodiyaliz, diyabet, obezite olanlar) ve en az bir kronik hastalığı olan 50 yaş ve üzeri kişilere aşılama yapılacak.

Azerbaycan, Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği “CoronoVac” korona virüs aşısının alınması için 46.1 milyon (27.1 milyon dolar) manat harcamıştı. Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, Azerbaycan'ın Türkiye ile ortak yaptığı incelemeler sonucunda Türkiye ile aynı aşıyı kullanma kararına vardıklarını açıklamıştı.

Kamil Nadirli

