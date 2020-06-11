Azerbaycan'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 352 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 6 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 210 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 8 bin 882'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi. Ülke genelinde toplam 4 bin 930 kişinin ise virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da 362 bin 654 korona virüs testi yapıldığı belirtildi.

Kamil Nadirli