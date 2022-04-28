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Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın
Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

Azerbaycan’ın Sumgayıt kentindeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Azerbaycan’da fabrikada korkutan yangın - Tıkla İzle

Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinin Hacı Zeynalabdin kasabasında bulunan sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler derhal yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Bakanlık yangına, 2 helikopter, 1 itfaiye treni ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, yangını kontrol alma çabalarının devam ettiği kaydedildi.

Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangında can kaybı ve yaralanan bildirilmedi.

Kamil Nadirli

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