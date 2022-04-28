Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinin Hacı Zeynalabdin kasabasında bulunan sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler derhal yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Bakanlık yangına, 2 helikopter, 1 itfaiye treni ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, yangını kontrol alma çabalarının devam ettiği kaydedildi.

Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangında can kaybı ve yaralanan bildirilmedi.

Kamil Nadirli