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Azerbaycan'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Azerbaycan'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
Azerbaycan'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 4 bin 212 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 212 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 32 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte tespit edilen 4 bin 212 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Açıklamada ayrıca, bin 760 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 114 bin 25'e, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 323'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 71 bin 691'e ulaştı. Ülkede şu ana kadar 1 milyon 700 bin 654 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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