İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Azerbaycan'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
Azerbaycan'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 590 vaka tespit edildi. Bu sayının bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 590 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 265 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu belirtildi. Azerbaycan'da son 24 saatte tespit edilen en yüksek vaka sayısı kayda geçerken, toplam vaka sayısı 14 bin 305'e ulaştı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 174'e yükseldi. Toplam 7 bin 768 kişinin virüsü yenerek taburcu olurken, şu ana kadar 441 bin 961 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.