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Azerbaycan'da hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Azerbaycan'da hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Azerbaycan'da hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Azerbaycan’da korona virüs vakalarının artması nedeni ile hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Azerbaycan'da korona virüs vakalarının artması nedeni ile karantina tedbirleri sertleştirildi. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü başta olmak üzere Sumgayıt, Gence, Göranboy, Göygöl, Mingeçevir, Lenkeran, Abşeron, Yevlah, Berde, Xaçmaz, Samux, Siyazan, Celilabad, Masallı ve Şeki şehirlerinde 5 Temmuz'da sona ermesi beklenen kısıtlamaların 20 Temmuz'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kurul, bu bölgelerde sokağa çıkmak isteyen vatandaşların izin alması gerektiğini açıklarken, 4 Temmuz-6 Temmuz, 11 Temmuz-13 Temmuz ve 18 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasındaki hafta sonlarında ise kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. Bakanlar Kurulunun aldığı tedbirler kapsamında, bu şehirlerde eczaneler ve marketler dışında kalan kafe, restoran, kuaförler, güzellik salonları, müze ve sergi salonlarının kapatılacağını aktarırken, metro seferlerinin de durdurulacağı belirtildi.

Öte yandan Azerbaycan'da toplam korona virüs vaka sayısı 18 bin 684'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 228'e yükseldi.

Kamil Nadirli

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