Azerbaycan'da İHA'ya ödül

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Nesimi Yılı sebebiyle "Şems Milli Mükafat" ödülleri sahiplerini buldu. Bakü Gençler Merkezi'nde düzenlenen geceye siyaset, sanat, spor dünyasından yoğun katılım oldu. Gecede, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Anadolu Ajansı (AA) Azerbaycan'ın sesini dünya kamuoyuna duyurmasından dolayı ödüle layık görüldü.

TRT adına ödülü TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç, İhlas Haber Ajansı adına Bakü Temsilcisi Kamil Nadirli, Anadolu Ajansı adına Asya ve Kafkasya Bölge Temsilcisi Tolga Özgenç aldı. Siyaset, sanat, spor dünyasından ödüllerin sahibini bulduğu gecede sanatçılar şarkılarıyla törene renk kattı.