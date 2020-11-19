Azerbaycan'da karantina süresi 20 Aralık'a kadar uzatıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a sayılarının artışa geçmesi ile birçok ülke tedbirleri yeniden sıkılaştırıyor. Azerbaycan'da 2 Aralık'ta sona ermesi beklenen karantina rejimi uygulamasının 28 Aralık'a kadar uzatılması kararlaştırılırken, ek tedbirler de getirildi.

21 Kasım ve 28 Aralık arasında hafta sonları yalnızca eczane ve marketler açık olacak

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada Şeki, Lenkeran şehirleri ile Gah, Zagatala, Bilesuvar, Celilabad, Masallı, İsmayıllı, Guba, Haçmaz ilçelerinde 7 Aralık'a kadar sert karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi. Bakü metrosunda yolcu taşımacılığına yönelik kısıtlamalar 28 Aralık'a kadar uzatılacak, 21 Kasım ve 28 Aralık arasında toplu taşıma faaliyetleri cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde askıya alınacak ve aynı tarihlerde cumartesi ve pazar günleri yalnızca eczaneler ve marketler müşteri kabul edebilecek. Ayrıca 21 Kasım'dan itibaren karantina rejiminin geçerlilik süresi boyunca ülkenin tüm iç ve dış mekanlarında tıbbi maske kullanımı zorunluğu getirilecek ve kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.

Kamil Nadirli

