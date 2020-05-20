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Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle can kaybı 43'e ulaştı

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle can kaybı 43'e ulaştı
Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle can kaybı 43'e ulaştı

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e, vaka sayısı 3 bin 631’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 113 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 57 ve 54 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 55 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 631'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 43 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 2 bin 253 kişi ise taburcu edildi.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 245 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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