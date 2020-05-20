Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle can kaybı 43'e ulaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 113 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 57 ve 54 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 55 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 631'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 43 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 2 bin 253 kişi ise taburcu edildi.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 245 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

