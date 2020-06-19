İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi

Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi
Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi

Azerbaycan'da son 24 saatte 438 kişide daha korona virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 11 bin 767’ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 438 korona virüs vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 133 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan'da tespit edilen toplam vaka sayısı 11 bin 767'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 143'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 325 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 410 bin 475 kişiye korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.