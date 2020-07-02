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Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 18 bin 684'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 18 bin 684'e yükseldi
Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 18 bin 684'e yükseldi

Azerbaycan'da son 24 saatte 572 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 18 bin 684’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 572 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 364 kişinin de iyileşerek, taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 18 bin 684'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 228'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek, taburcu olanların sayısı ise yüzde 10 bin 425'e ulaştı.

Öte yandan, Azerbaycan'da şu ana kadar 495 bin 828 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

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