Azerbaycan'da korona virüse bağlı can kaybı 88'e yükseldi

Korona virüs salgını nedeniyle Azerbaycan'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 314 kişide korona virüs tespit edildiği aktarılırken, toplam vaka sayısının 7 bin 553'e ulaştığı duyuruldu.

Karargah, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 88'e yükseldiğini açıkladı. Operasyon Karargahı, ayrıca 125 kişinin virüsü yenerek, taburcu olduğunu ifade ederken, toplam iyileşene sayısının 4 bin 149'a ulaştığını aktardı.

Öte yandan, Azerbaycan'da bugüne kadar toplam 339 bin 876 adet korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

