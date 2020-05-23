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Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu

Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu
Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a ülke genelinde vaka sayısı 3 bin 982’ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 127 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 72, 68 ve 38 yaşındaki 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 982'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 506 kişi ise taburcu oldu.

Ayrıca açıklamada, 107 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 265 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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