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Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 51'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 51'e yükseldi
Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 51'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e, ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 271’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 149 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 65 ve 64 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 134 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 271'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 51 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 741 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 270 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

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